Nurme: Mukunga sokid võiks raamidesse panna

Mukunga kott sattus enne starti transpordibussi, kust mees finišis selle kätte sai, kirjutab ajakirja Jooksja Jooksuportaal. Mukunga treeningukaaslase Tiidrek Nurme sõnul olid Mukungal Tartu Jooksumaratonile minnes kaasas ka treeningjalatsid. "Tõenäoliselt pidas ta targemaks joosta sokkides kui raskete treeningjalatsitega," arvas Nurme. Ta pidas Mukunga juhtumit Eesti ajaloos ebatavaliseks, sest mees jooksis sokkides rajarekordi.

"Sokkides joosta kiirelt terve distants 23 kilomeetrit ja sellest kaks asfaldil. Ükski eestlane ei oleks seda suutnud," ütles Nurme. Kuigi Mukungal ei olnud ka stardinumbrit, tulid korraldajad vastu ja lubasid tal ilma numbrita startida. Tartu Jooksumaratoni žürii otsustas, et tulenevalt objektiivsetest asjaoludest on võimalik Mukunga aeg fikseerida ja tema korrektset distantsi läbimist kontrollida.

"Eestis on ta aastaid käinud, rahvajooksude kultuuri ja võistluspaiku tunneb," arvas Nurme Mukungast. "Tal on Eestis lisaks minule palju sõpru ja abimehi. Stardis olnud sportlased võinuks samuti nõu ja jõuga aidata." Nurme pakkus välja, et Mukunga sokid võiks raamidesse panna ja vähemalt ühe eksemplari Tartu Jooksumaratoni korraldajatele kinkida.