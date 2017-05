Allegri: tahame finaali Buffoni jaoks võita

"Me peame õnnitlema Monacot, kes mängis oma talendikate palluritega hästi mõlemas kohtumises," vahendab L’Equipe Juventuse peatreeneri Massimo Allegri matšile järgnenud sõnu. "Me loodame, et sellel korral võidame finaali nii Buffoni kui kõigi toetajate jaoks. Jõuda kahte finaali kolme aasta jooksul pole lihtne saavutus ja me peame mängijaid õnnitlema."

"Meie tõenäoline vastane on (Madridi) Real, meeskond suurepäraste mängijatega. Me vajame head füüsist ning tehnikat ja ka veidi õnne. Ma olen uhke, et saan treenida mehi, kes on erilised nii tehniliselt kui moraalselt."

"Ma ei vaja, et inimesed minu väärtustest räägiks," jätkas Allegri. "Ma teen oma tööd rahulikult ja entusiasmiga, aga mulle ei paku huvi see, et mind parimaks kutsutakse. Ma armastan juhendamist, see aitab mul lõdvestuda. Kui see hakkaks minus stressi tekitama, lõpetaksin."

"Me tahtsime neid raskesse olukorda panna," sõnas 18 aasta ja 140 päeva vanusena noorimaks Meistrite liiga poolfinaalis värava löönud mängijaks saanud Kylian Mbappe. "Me suutsime seda teha vaid pisteliselt ning sellest ei piisanud. Minu värav oli kasutu, aga me võime lahkuda päid püsti hoides, meil ei ole midagi kahetseda. Koos parimatega mängides õppisime, mina õppisin ja me üritame järgmisel aastal veelgi tugevamatena tagasi tulla."