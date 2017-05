Naiste võrkpallikoondise peatreener: loodan, et amatöörid õpivad proffidelt

Eelmisel aastal Euroopa meistrivõistluste valiksarjas teise ringi jõudnud Eesti naiskond peab ees ootavatele viiele MM-valikmängule minema ilma viie põhitegijata. Neist nimekamatest jäävad kõrvale Anu Ennok ja Polina Bratuhhina-Pitou.

Teisalt on mitmed välismaal mängivad pallurid, näiteks Nette Peit Rootsis ja Kristiine Miilen Soomes teinud korralikud hooajad ja nüüd jääb koondise uuel peatreeneril Andrei Ojametsal üle nende juurde sobitada koduliigas mängivad pallurid.

"Meeste poole peal on kõik profid. Naiste poole peal on profid ja amatöörid," tõdes Ojamets intervjuus ETV-le. "Ja panna profid ja amatöörid kokku on keeruline. Aga loodame sellega hakkama saada ja ma lihtsalt loodan, et amatöörid proffide kõrval õpivad ja tahavad ka saada proffideks."

"Mida aeg edasi, seda rohkem läheb mängijaid välismaale ja minu arust on see väga positiivne," täiendas Eesti koondise temporündaja Liis Kullerkann. "Kui mängija on mänginud mitu hooaega Eestis, läheb üheks hooajaks välismaale, tuleb tagasi ja on tasemevahet on näha."

MM-valiksarjas kohtub Eesti Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, Sloveenia ja Portugaliga. Enne seda peetakse kolm kontrollmängu Taaniga ja kaks Lätiga.

"Ma loodan lihtsalt, et suudame head mängu näidata," lausus nurgaründaja Nette Peit. "Ma ütleks nii, et individuaalselt on meil väga palju häid mängijaid, aga et me saaks grupi tööle."