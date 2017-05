Naaber uue mehena koondiseringist: esimese pallitrenni eel oli väike hirm

Tasemel temporündajaid on Eesti võrkpallikoondises palju – Ardo Kreegile, Andri Aganitsale, Timo Tammemaale ja Henri Treiale soovib kandadele astuda 212 cm pikkune Mart Naaber, kes alustas võrkpalli mängimist hilja, kuid on teinud tubli arengu ja mängis lõppenud hooajal Tartu Bigbanki ridades igati korralikult. Naaber ise on õnnelik juba selle üle, et saab koondisega koos trenni teha.