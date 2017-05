Kert Toobal täitis tunamullu püstitatud eesmärgi

"Läksin 2015. aastal Rennes´i meeskonda selge sihiga aidata võistkond tagasi kõrgliigasse. Ülimalt oluline oli see ka klubi jaoks, sest nad on pikka aega Pro A-s mänginud ja sealt väljalangemine oli ülivalus," lausus rahvuskoondise kapten Volley.ee-le.

Eesmärgi täitmisele oldi ülilähedal juba eelmisel hooajal, kui põhiturniir võideti Nice´i ees 19-punktilise edumaaga, ent finaalmängus tuli vastaste 3:2 paremust tunnistada. Sel aastal muudeti esiliigas turniirisüsteemi ja Rennes "valis" edasipääsuks raskema tee. Põhiturniiril oldi alguses küll ees, ent lõpuks näpsas otsepileti Pro A-sse siiski Tourcoing. Küll mängiti play-off süsteemis aga välja ka teine kõrgliiga koht, mille nimel asusid võitlustulle esiliigas teisele kuni seitsmendale kohale jäänud võistkonnad ja kõrgliigas 11. positsiooni saanud Cannes.

Just viimasega saadi kokku ka laupäevases finaalis, kus Rennes võttis 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:21) võidu. Rahvusmeeskonna kapten panustas edusse ühe punkti nii blokis, pallingul kui rünnakul. "Pärast mängu oli minus täielik tühjus ja rahulolu, sest eesmärk sai täidetud. Kindlasti ei olnud me favoriidid, sest sügisel kaotasime Cannes´ile karikasarja 1/16-finaalis koduväljakul 1:3, ent julgen öelda, et tegime laupäeval hooaja ühe parema mängu," rääkis Toobal.

Klubitasandil saab sidemängija kindla südamega tulevikku vaadata, sest lepingut Rennes'iga on veel aasta jagu ja ka võistkonnas on olemas stabiilsus. Nimelt sai klubi hiljuti uue presidendi, kes sõlmis algselt 1+3-aastase lepingu ja naasmine kõrgemasse seltskonda tagab tema jätkamise ka järgneval kolmel hooajal.

Lähitulevik on Toobalil aga seotud rahvuskoondisega, kellega juba täna hommikul Portugali lennati, et seal neljapäevast laupäevani võõrustajatega kolm sõpruskohtumist pidada.

Läbi sai ka diagonaalründaja Taavi Nõmmistu ja Maaseiki Noliko hooaeg. Belgia meistrisarja finaalseeria avamängus õnnestus koduväljakul küll Roeselare Knack 3:2 alistada, ent järgmises kolmes kohtumises olid vastased paremad 3:2, 3:1 ja 3:2. Nõmmistu finaalseerias mänguaega ei teeninud. Belgia meistrisarjas pallis tänavu teinegi eestlane. Debüüthooajal piiri taga ohtralt mänguaega teeninud ja pidevalt põhikoosseisu kuulunud Andres Toobal saavutas Antwerpeni Callant Topvolleyga neljanda koha.