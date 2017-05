Vaštšuk pääses põhikoosseisu, Kauber sekkus vahetusest

Mõlema mehe koduklubid teenisid minimaalse võidu. Vaštšuki tööandja Riia FC alistas Babite 2:1. Kui endine Eesti noortekoondislane välja vahetati, oli skoor veel avamata. Kauberi leivaisa Jelgava alistas Rigas FS-i 1:0, värav löödi juba seitsmendal minutil, vahendab Soccernet.ee.

Liigatabelis jagab Riia FC 14 punktiga esimest ja Jelgava 12 punktiga kolmandat kohta. Vaštšuk on mahtunud seitsme vooru jooksul algrivistusse kolm korda ja on sekkunud ülejäänud kohtumistesse vahetusest. Väravaid on tema nimel üks. Kauber on pääsenud algkoosseisu ühe korra ja sisenenud vahetusest neljas mängus. Väravaarve on temal avamata.