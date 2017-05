Tartu Jooksumaratoni ürituste osalejate arv ületas 10 000 piiri

35. Tartu Jooksumaraton sai avapaugu juba 24. aprillil ühistreeninguga, kui Elvasse, Tartumaa Tervisespordikeskusesse kogunes 260 inimest. Möödunud reedel, 5. mail toimus Tartus, Tähtvere Spordipargis traditsiooniline Heateo jooks. Seekord koguti raha 3-aastase Mihhaili toetuseks, kel on diagnoositud harvaesinev haigus nimega Micheli aplaasia. Kokku osales Heateo jooksul rekordilised 2420 inimest, mida on pea poole rohkem kui eelmisel aastal. Väikese Mihhaili jaoks koguti 16 387 eurot.

Laupäeval, 7. mail tuli päikeselise kevadilmaga Tähtvere Spordiparki lasteüritustele 3940 last, mida on ligi 400 võrra enam kui eelmisel aastal. Kui lisada siia juurde ka pühapäevaste Otepää ja Elva lasteürituste koguarv 349, tähendab see, et 35. Tartu Jooksumaratoni lasteüritustest võttis osa 4289 noort spordientusiasti.

"Sokimees" Ibrahim Mukunga Wachira võiduga kulmineerunud pühapäevasel põhidistantside päeval astus stardijoonele 3262 jooksjat ja kepikõndijat, neist ligi pooled, 1623, võtsid ette pikima ehk 23 km distantsi.

Kuubiku sarja liidrinumbriga läks meeste seas Otepääl stardijoonele Vahur Teppan, kes Jooksumaratonil startijatest sai 44. Tartu Maratonil kõrgeima koha – suusamaratoni lõpetas Teppan 19-ndana. 35. Tartu Jooksumaratonil platseerus Teppan 17. kohale, mis tähendab, et pärast kahte osavõistlust jätkab endine Eesti suusakoondislane 2041 punktiga Kuubiku sarja liidrina. Elvas Teppanist kaks kohta eespool finišeerinud Sander Linnus aga jääb liidrist maha kõigest ühe ning Jooksumaratonil 11. koha saavutanud Marek Nõmm nelja punktiga.

Naiste seas läks Kuubiku sarja liidrinumbriga rajale Jaanika Paalmäe, kes talvisel suusamaratonil finišeeris üheksandana. Jooksumaratoni lõpetas Paalmäe aga naiste arvestuses kolmandas sajas, mistõttu vahetus ka sarja liider. Kuubiku sarja juhtohjad haaras nüüd enda kätte Reeda Tuula, kes Jooksumaratonil saavutas naiste seas 12. koha ja kel pärast kahte etappi on koos 1918 punkti. Teisel kohal on Tea Pärnik 1893 punktiga ja kolmandal eelmise hooaja tšempion Sille Puhu 1873 silmaga.

Järgmine Kuubiku maraton on 36. Tartu Rattaralli, mis toimub juba 28. mail. Valida saab 135 ja 62 km distantside vahel.