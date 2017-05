Baltimaade kiiruisutajate paremik koguneb juuni alguses Rakveres

"Atraktiivne rada ja ilus miljöö Rakvere kesklinnas on just see, mis meelitab kohale paljusid erinevate oskustega rulluisutajaid," sõnas festivali ellukutsuja Kert Keskpaik.

Festivali peakorraldaja Reelika Nurmsaare sõnul oodatakse juuni esimesel nädalalõpul Rakverre ligi 500 huvilist. "Rulluisuspordiala on mitmekülgne ning Rakveres toimuv festival pakub avastamisrõõmu nii neile, kel juba rulluisutamise kogemus, kui ka neile, kes pole rulluiske veel jalga proovinud või endal varustus puudub," lausus Nurmsaar.

Esmakordselt korraldatav Rakvere rulluisufestival toob kokku nii meelelahutusliku rulluisutamise kui ka rulluisuvõistlused. Kahe päeva jooksul on kavas meelelahutussõit Rakvere Night Skate, Eestis uudne roll ball, rulluisuslaalom, rull-iluuisutamine ning võistlussõidud lastele, peredele ja sportlastele.

3. juuni õhtuste võistlussõitude starti on registreerunud osalejaid lisaks Eestile veel Lätist ja Venemaalt. Teiste seas starti minev lõunanaabrite meisterrulluisutaja Reinis Znotins märkis, et tegu on hooaja esimese mõõduvõtmisega Eesti ja Läti rulluisutajate vahel. "Rakvere rulluisufestival sobib hästi minu plaanide ja ootustega – asukohalt lähedal ning korralikku konkurentsi pakkuv võistlus," avaldas Znotins rahulolu oma hooaja avavõistluse valikuga.

Festivali pikenduseks toimuvad 4. juunil Rakvere lähistel kergliiklusteedel eraldistardina Lääne-Virumaa lahtised meistrivõistlused rulluisutamises 9 km pikkusel marsruudil.