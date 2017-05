Hollandi koondise peatreeneriks sai Dick Advocaat

Hollandlane on varasemgi koondisega tööd teinud – kolmel korral (1984-1987, 1990-1992, 2016) on ta olnud ametis abitreenerina ja kahel korral (1992-1994 ja 2002-2004) olnud peatreener. 1994. aastal jõudis Holland tema käe all MM-il veerandfinaali ja 2004. aastal EM-il poolfinaali.

Advocaati abitreeneriks saab Ruud Gullit.

Eelmine Hollandi koondise peatreener Danny Blind vallandati märtsi lõpus pärast 0:2 kaotust Bulgaariale MM-valikmängus. Holland on A-alagrupis seitsme punktiga alles neljas.

Praegu on Advocaat ametis Türgi klubi Fenerbahce lootsina, kuid ta teatas juba märtsis, et lahkub käimasoleva hooaja lõppedes.