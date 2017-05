Chris Froome: mind rammiti tahtlikult teelt välja

"Kannatamatu juht rammis mind just tahtlikult teelt välja," kirjutas Sky rattur Twitteris avaldatud pildi juures. "Õnneks on minuga korras, aga ratas on täiesti katki. Juht sõitis lihtsalt edasi!"

Õnnetus juhtus Prantsusmaal Beausoleil’s, mis on Froome’i kodu lähedal. Britt valmistub praegu Criterium du Dauphinéks, mis on eelsoojenduseks Tour de France’ile. Tänavune Prantsusmaa velotuur algab 1. juulil.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay ???? Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo