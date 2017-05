Skandaalidesse sattunud Nastase pole ka Prantsusmaa lahtistele oodatud

Prantsusmaa Tennise Liit teatas, et kuna Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF) määras Nastasele ajutise keelu, ei saa ta akrediteeringut 28. mail algavatele Prantsusmaa lahtistele.

ITF määras pisut rohkem kui kaks nädalat tagasi 70-aastasele Rumeenia tenniselegendile ajutise keelu, mille kohaselt ei tohi ta osaleda üheski Fed Fupi matšis ega viibida muudel ITF-i egiidi all toimuvatel võistlustel. Milline on Nastase lõplik karistus, selgub uurimise lõppedes.

Nastase sattus pahandustesse Rumeenia ja Suurbritannia vahelise Fed Cupi Maailmaliiga üleminekumängu ajal, kui ta rumeenlannade kaptenina kasutas ebasobivat kõnepruuki ja solvas nii brittide esinumbrit Johanna Kontat, nende kaptenit Anne Keothavongi kui ka pukikohtunikku. Konta oli vahejuhtumist nii häiritud, et mäng peatati mõneks ajaks, Nastase aga saadeti mängult minema.

See vahejuhtum polnud nädalavahetuse jooksul ainus, kus Nastase inetu käitumisega silma paistis. 70-aastane rumeenlane tegi matšieelsel pressikonverentsil rassistliku märkuse Serena Williamsi lapseootuse kohta ning kui briti meedia tema sõnu vahendas, sõimas Nastase läbi Press Associationi naisajakirjaniku.

Eelmisel nädalal teatasid ka Wimbledoni korraldajad, et Nastasele sel aastal kutset ei saadeta. Rumeenlane polnud uudist kuuldes sugugi rõõmus. "Miks on Wimbledon seotud sellega, mida ma ütlesin Serena kohta ning Rumeenia ja Suurbritannia vahelisel matšil?" ütles Nastase Rumeenia portaalile ProSport. "Kui ma oleks Wimbledonil midagi rumalat teinud, saaksin sellest aru, kuid praegu mitte. Kui nad on nii kitsarinnalised, ei saa ma sinna midagi parata."