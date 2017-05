Milner: Liverpool peab võitma mõlemad järelejäänud mängud

Liverpool on 36 mänguga kogunud 70 punkti, millega ollakse praegu liigatabelis kolmandal kohal. Juhib Chelsea 84 punktiga (35 mängust) ja teine on Tottenhami Hotspur 77 punktiga (35 mängust), aga Liverpoolist vaid punkti kaugusel on ühe mängu vähem pidanud Manchester City, viie punktiga jääb maha Manchester United, kes on samuti pidanud ühe mängu vähem. Kuuendal kohal on 63 punktiga Arsenal, neil on aga mängida veel neli kohtumist.

Liverpoolil seisab veel ees külaskäik West Hami ja kodumäng Middlesbrough’ga, kes langeb Premier League’ist välja.

"Peame need järelejäänud kaks mängu võitma," ütles Milner Briti meediale. "Kuidas tunneksime, kui jääksime esinelikust välja? Väga halvasti. See klubi peab olema Meistrite liigas."

Viimasest kolmest mängust on Liverpoolil kirjas kodus saadud kaotus Crystal Palace’ilt, 1:0 võit Watfordi üle ja 0:0 viik Southamptoniga.

"Oleme kaotanud punkte seal, kus poleks tohtinud. Tipptiimide vastu on meie tulemused olnud väga head, aga peame parandama seda, kuidas mängime natuke kehvemate meeskondade vastu," sõnas Milner.