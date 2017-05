Ingrid Puusta on EM-il avapäeva järel 23. kohal

Prantsusmaal Marseille’s algasid tugeva tuule oludes olümpiapurjelauaklassi RS:X täiskasvanute ja juunioride Euroopa meistrivõistlused. Eesti surfar Ingrid Puusta on esimese võistluspäeva järel 23. kohal.

Puusta (NYCS) ületas kiirusega 10-13 m/s puhunud põhjatuule tingimustes finišiliini 29., 12. ja 36. kohal ning on tihedas konkurentsis naiste RS:X klassis praegu kokku 23. positsioonil. Liidriks on esmaspäeval kõik sõidud võitnud prantslanna Helene Noesmoen.

Reedeni peetakse avaseeria sõite, millele järgnevad laupäeval finaalid: veerandfinaalis on stardis avaseeria tulemusel selgunud 12 paremat, edasi poolfinaali pääsevad veerandfinaali kuus paremat ning finaalis on vastamisi poolfinaali kolm paremat. Need sportlased, kes avaseeriast veerandfinaali ei kvalifitseeru, sõidavad laupäeval ühe viimase võistlussõidu.