Middlesbrough langes, Chelsea on tiitlist võidu kaugusel

Vooru alguses Tottenhami kaotuse näol West Hami vastu suurepärase uudise saanud Chelsea kasutas olukorra suurepäraselt ära. 23. minutil viis Chelsea juhtima Diego Costa tabamus, eduseisu suurendas 11 minutit hiljem üliterava nurga alt löödud väravaga Marcos Alonso. Lõppskoori 3:0 vormistas teisel poolajal Nemanja Matic, vahendab Soccernet.ee.

Chelsea edu Tottenhami ees on kolm mängu enne hooaja lõppu seitse punkti. Seega on neil võimalik meistritiitel kindlustada reedel võõrsilmänguga West Bromwich Albioni vastu.

Samuti sai selgeks, et sarnaselt Sunderlandile peab ka Middlesbrough järgmist hooaega Inglismaa esiliigas mängima.