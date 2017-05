Kelly Sildaru katkisest rangluust: küll ta ära paraneb

Sildaru loodab, murdunud rangluu kasvab nelja-viie nädalaga kokku. "Vigastuses on raske positiivset leida, kuid me ei võta juhtunut ka liiga negatiivselt," tunnistas treenerist isa Tõnis Sildaru Eesti Päevalehele ja Delfile. "Mitte et Kellyl puhkust vähe oleks olnud, aga aja mahavõtmine ei pruugi kahjuks tulla. Varsti saab ta juba vaikselt ka jalgadele trenni tegema hakata."

Õnnetus juhtus Lapimaal treenides. Sildaru ei saanud korralikult reili peale, libises ja kukkus õlale.

Tõnis Sildaru sõnul oli valida, kas teha lõikus ja kinnitada katkine rangluu plaatidega või lasta sel ise kinni kasvada. Valiti teine, rahulikum variant. "Kelly on arstide järelevalve all ja eks näe, millal vigastus lõplikult paraneb. Arvatakse, et selleks kulub neli kuni kuus nädalat."