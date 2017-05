Šarapova kaotas põnevuslahingus teda kritiseerinud Bouchardile

Šarapova (WTA 258.) pidi ligi kolmetunnilise matši järel tunnistama kanadalanna Eugenie Bouchardi (WTA 60.) 7:5, 2:6, 6:4 paremust.

Mängule lisas vürtsi ka see, et Bouchard nimetas paar nädalat tagasi Šarapovat petiseks ja ütles, et ei pea talle antud turniiride vabapääsmeid õigeks. "Ta on petja ja ma arvan, et ühelgi spordialal ei peaks petja uuesti mängida saama," oli 23-aastane kanadalanna otsekohene. "WTA saadab väikestele lastele vale sõnumi: peta ja ootame sind avasüli tagasi! Ma arvan, et see pole õige ning ta ei ole enam keegi, kellele ma alt üles vaataks. See on nii ebaaus teiste mängijate suhtes, kes käituvad õigesti ja on ausad."

Väljakul pidasid Bouchard ja Šarapova maha tõeliselt põneva lahingu, millest väljus võitjana Bouchard. Kunagi varem polnud ta Šarapovast jagu saanud. "Kindlasti oli mul selle mängu eel palju lisamotivatsiooni," ütles Bouchard matši järel. "Enne meie kohtumist tulid mitmed mängijad, kellega Enne meie kohtumist tulid minu juurde mitmed mängijad, kellega ma tavaliselt ei suhtle, soovisid mulle edu, lisaks sain veel palju sõnumeid, kus öeldi, et nad hoiavad mulle pöialt. Muidugi tahtsin ise võitu, aga tahtsin seda nende inimeste pärast veel rohkem."

"See näitas mulle, et suurem osa inimesi on minuga ühel meelel, aga ilmselt nad lihtsalt kartsid seda välja öelda," lisas Bouchard. "Muidugi oli lisaks tennisele veel muudki mängus, aga kui väljakule astusin, keskendusin ainult tennisele, tema samuti ja me võitlesime kogu hingest. Esimesest punktist alates võitlesime iga punkti eest. See ei olnud ainult füüsiliselt raske mäng, vaid ka vaimselt ja emotsionaalselt."

Šarapova sõnul polnud temal matšiks häälestumiseks mingit lisamotivatsiooni vaja. "Olen lihtsalt üks kahest mängijast väljakul. Ma ei pööra tähelepanu muule, mis minu ümber käib," ütles ta. "Muidugi olen pettunud. Aga sellised matšid teevad minust parema mängija, et võidaksin veel turniire ja suuri slämme."

Madridi turniir on alles Šarapova teine turniir pärast võistlustulle naasmist, Stuttgardis jõudis ta poolfinaali. Bouchard aga tuli Madridi, olles viiel WTA turniiril järjest kaotanud avaringis, võit esimeses ringis Alize Cornet üle oli tema esimene võit pärast jaanuarikuiseid Austraalia lahtiseid. Vahepeal mängis Bouchard ka ühel ITF-i turniiril, seal sai ta kirja kaks võitu, aga langes siis veerandfinaalis välja.

Bouchard läheb järgmisena vastamisi maailma edetabeli teise numbri Angeklique Kerberiga, kel on turniiril kõrgeim paigutus. Teises ringis sai Kerber 6:2, 1:6, 7:5 jagu tšehhitar Katerina Siniakovast (WTA 37.).