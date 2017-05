Rump: suvi tuleb tihe, aga seda ma ootasingi

Sepangi vormel-1 ringrajal toimunud Audi R8 LMS karikasarja avaetapp Martin Rumbile võitu ei toonud, ent oli sellest hoolimata õnnestunud. Nädalavahetusel teenis ta teise ja viienda koha ning on sarja punktiarvestuses kolmas.

Teist aastat Audi R8 karikasarjas sõitev 21-aastane Rump ütleb, et osalejate arv on sarjas veidi vähenenud, kuid konkurents on tihenenud. Lisaks avaetapil esimese sõidu võitnud Alex Yoongile liitub järgmiseks võistluseks sarjaga veel üks endine vormel-1 sarja sõitja - britt Will Stevens kes keeras kuninglikus sarjas Caterhami rooli kahe aasta eest. "Tema võib juba Jaapanis olla võiduvõimeline," ütlkes Rump ETV spordisaatele. "Mis puudutab konkurentsi, siis ma arvan, et tänavu on raskem kui mullu."

Sel hooajal sõidab Rump veel Blancpain Asia GT-autode kestuvssarjas, kus kuu aja eest toimunud debüüt kõige paremini välja ei kukkunud, kuid eesmärk on hooaja jooksul sõidukilomeetreid koguda. "Suvi tuleb tihe, aga seda ma ootasingi," tunnistas Rump. "Mind teeb õnnelikuks, et saan võimalikult palju sõita."

Martin Rumbi järgmine võistlus toimub juba nädala pärast Audi R8 LMS sarja raames Suzukas.