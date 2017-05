Kontaveit: mu mäng on sammhaaval paremaks läinud

Esmakordselt Madridi turniiril mänginud Kontaveit sai kogeda, kuidas taltsutada palli 600 meetri kõrgusel merepinnast, kus pall liigub tavapärasest kiiremini, põrkab kõrgemale ja on etteaimamatum. "Mul oli sellistes tingimustes raske kontrollida tema kiireid ja tugevaid palle," ütles Kontaveit ETV spordisaatele. "Ma ei harjunudki kõrgusega ära."

Eliitturniirile pääs lisas ka tarkust, kuidas mängida naistega, kelle temperamenti ja stiili polnud ta varem omal nahal tundnud. "Ma olen tuuril alles teist aastat ja paljud mängijad on mulle võõrad," tunnistas Kontaveit. "Ma pole ka paljudel turniiridel varem osalenud. Selle kõigega harjumine võtab aega."

Ja mida kõrgemale Kontaveit WTA tabelis kerkib, seda hoolsama eeltöö teevad ka tema vastased. "Vaatasin YouTube´ist tema viimast matši Muguruza ja Šarapova vastu," lausus maailma 22. reket Coco Vandeweghe, kes sai Kontaveidist Madridi turniiri avaringis jagu. "Õppisin, mida ta teeb, sest me pole WTA tuuril omavahel isegi suurt treenida saanud."

Kontaveidi iga uue sammu puhul huvitab spordisõpru ka võrdlus Kaia Kanepiga. Madridi turniiiril võistles Kanepi viis korda. Neljal neist piirdus ta esimese ringiga, aga 2013. aastal jõudis veerandfinaali, kus jäi alla Maria Šarapovale. Diiva palle on nüüd taga ajanud ka Kontaveit, kes on selle aasta esimese nelja kuuga näidanud selget arengut. "Mu mäng on sammhaaval paremaks läinud," sõnas Kontaveit. "Kui areng toimub pidevalt, siis ei ole nappe kaotusi nii raske vastu võtta. Ma arvan, et asjad liiguvad õiges suunas."