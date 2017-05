Astana veteran lõpetab karjääri

Tanel Kangerti koduklubi Astana vanim rattur Paolo Tiralongo teatas, et lõpetab käesoleva hooaja järel profikarjääri. Praegu 13. korda Giro d’Italial võistlev 39-aastane sportlane on võitnud aastate jooksul seal kolm etappi.

Tiralongo 2000. aastal Fassa Bortolos alanud karjääri tipphetkeks võib pidada 2011. aastat, kui ta Alberto Contadori Giro üldvõiduni aitas. Tõsi, hiljem hispaanlase esikoht dopinguafääri tõttu tühistati, vahendas Rattauudised.ee.

“Talvel ettevalmistust alustades kujutasin ette teistsugust Girot,” nentis Tiralongo. “Viimasel ajal on palju asju juhtunud. Esiteks Fabio Aru vigastus ja seejärel Michele Scarponiga juhtunud tragöödia. Kuid elu läheb edasi ning mina ja mu seitse meeskonnakaaslast oleme siin, et austada Michele mälestust ning võita võimalikult palju etappe. Valmistusime Giroks väga hästi ja olen kindel, et meil on olemas kõik vajalik, et omad kaardid erinevatel etappidel välja mängida.”

Tiralongo viimane individuaalne võit tuli 2015. aasta Giro 9. etapil, kus ta lõpus üksinda eest ära sõitis. Enne Astanasse siirdumist oli Tiralongo leiba teeninud veel Ceramiche Panaria–Fiordos ja Lampre–Fonditalis.