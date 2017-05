Orienteerumise Eesti meistrid teatejooksudes on Võru ja EKJ SK

Eesti meistrivõistluste nädalavahetus jätkus teatejooksudega, kus olid selged favoriidid eelmiselgi aastal kullad võitnud Eesti Kaitsejõudude Spordiklubi ja OK Võru I võistkond, ent kõikide teiste medalite peale oli oodata tihedat rebimist.

Meeste teatejooks sai avastardi kell 11, kus teistele avalvahetuse jooksijatele pakkus konkurentsi ka mitmekordne maailmameistel norrakas Olav Lundanes. Kuigi raja esimesel poolel liikusid võimsas tempos OK Ilves ja OK Võru esindustiimid, siis ei läinud pikalt aega, kui lühiraja Eesti meister Timo Sild (EKJ SK) pani oma paremuse maksma. Vahetusalasse saabus esimesena Timo Sild (EKJ SK), teisena norrakas Olav Lundanes (Paimion Rasti) ja kolmandana Kristo Heinmann (OK Ilves).

Teises vahetuses pääses esimesena metsa Sander Vaher (EKJ SK), keda hakkas viie minutilise vahega jälitama viieliikmeline grupp (Ilves, Võru, Kuzmolovo, Tammed ja Rakvere). Liidri osas üllatusi ei juhtunud - EKJ SK suuredas oma edu veelgi. Teisel ja kolmandal kohal tulid vahetusse Andres Saetalu (Tammed) ja Oliver Kütt (Ilves), kellele järgnes pool minutit hiljem Priit Randman (Rakvere). OK Võru ja Kuzmolovo olid medalist jäänud selleks hetkeks +2.30 kaugusele.

Kolmandas vahetuses kindlustas kontrollitud jooksuga Eesti meistritiitli EKJ SK-le Lauri Sild. Hea jooksu teinud Kenny Kivikas (OK Ilves) vähendas liidriga vahet, ent pidi seekord parimale meeskonnale kolme minutiga alla vanduma. Pronksi võitles välja Saue Tammedele Andreas Kraas.

Meeste esikolmiku tulemused:

1. EKJ SK (Timo Sild, Sander Vaher, Lauri Sild)

2. OK Ilves (Kristo Henmann, Oliver Kütt, Kenny Kivikas) +2.56

3. Saue Tammed (Reimo Liiv, Andres Saetalu, Andreas Kraas) +7.01

Naised startisid meestest 15 minutit hiljem. Naiste esimesest vahetusest saabus liidrina tagasi Laura Joonas (Võru I), kes edestas järgmisi ligi minutiga. Teise ja kolmandana lõpetasid avavahetuse Kerstin Uiboupin (Võru II) ja Kape (Margit Zimmermann).

Teises vahetuses suurendas OK Võru esindusnaiskond oma edu veelgi. Üle viie minutilise vahega saabus teist vahetust üle andma Eleri Hirv. Võru esindusvõistkonna lähimate jälitajatena jõudis paarirakendina pärale Triinu Rooni (SK 100 üks) ja Eva-Maria Truusalu (Võru II).

Kolmandas vahetuses vormistas Võru esindusnaiskonnale võidu Marianne Haug, ent ülejäänud medalid otsustati alles finišisirgel. Finišijoonel edestas SK 100 üks esindaja soomlane Outi Hytönen Võru II värve esindanud sakslast Arntraut Götschi vähem kui sekundiga.

Naiste esikolmiku tulemused:

1. OK Võru I (Laura Joonas, Eleri Hirv, Marianne Haug)

2. SK 100 üks (Piibe Tammemäe, Triinu Rooni, Outi Hytönen) +3.12

3. OK Võru II (Kerstin Uiboupon, Eva-Maria Truusalu, Arnatraut Götsch) +3.13