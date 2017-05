Naiste karikavõistlustel peetakse poolfinaale

Tallinna FC Levadia – JK Tallinna Kalev

9. mail kell 19.00 Maarjamäe kunstmuruväljakul

Maarjamäel kohtuvad naiste Meistriliiga klubid Tallinna FC Levadia ja JK Tallinna Kalev. Eelmisel aastal karika võitnud Levadia suutis veerandfinaalis koduväljakul alistada Tartu Tammeka ning Tallinna Kalev alistas kindlalt Põlva Lootose.

Omavahel on sel hooajal korra juba ka vastamisi mindud, kui Meistriliiga teises voorus võttis 4:1 võidu Levadia. Eelmisel aastal pidasid naiskonnad maha vägagi tasavägiseid lahinguid, kui kahel korral võttis võidu Kalev ning kahel korral Levadia. Seega on omavahelisest mängust oodata põnevat heitlust.

Levadia peatreener Maksim Rõtškov: „Karikavõistluste poolfinaalis saab olla vaid üks eesmärk - see on võit koos pääsuga karikafinaali. Eelmisel aastal mängisime karikafinaalis ja saime väga positiivse kogemuse. Üritame vastasest paremad olla. Liigamängus saime JK Tallinna Kalevist jagu, kuid see on juba minevik ning homme algab kõik taas algusest.”

Kaitsja Angelina Jegorova: „Mängime teist korda sellel hooajal Tallinna Kaleviga. Eelmises omavahelises mängus saavutasime võidu ning me ei kavatse ka nüüd peatuda - tahame kohta karikafinaalis! Võitleme lõpuni, mängime oma mängu ning seeläbi suudame vastase alistada!”

Väljakukohtunik: Ain Alev

Abikohtunikud: Silver Suup ja Mark Gortfelder

Pärnu JK – Tallinna FC Flora II

9. mail kell 19.00 Pärnu Rannastaadionil

Teises poolfinaalis võõrustab Pärnu Jalgpalliklubi Tallinna FC Flora II naiskonda. Mõlemad võistkonnad pidasid veerandfinaalides maha rasked lahingud. Pärnu läks vastamisi Flora esindusnaiskonnaga ning väravateta viigiga lõppenud normaalaja järel, suudeti lisaajal võtta 3:0 võit.

Flora II ja Tallinna Ajaxi vahelises kohtumises läks võitja selgitamiseks vaja lausa penaltiseeriat. Normaalaeg lõppes seisuga 0:0. Lisaajal suutis Ajax juhtima minna, kuid vaid neli minutit hiljem lõi omakorda värava Flora ning viis mängu penaltitele. Seal saatis edu just Florat, kes võitis penaltiseeria 3:2.

Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva: „Meie jaoks tuleb ilmselt väga huvitav ja raske mäng. Paljud noored ja vanad saavad end Eesti parima võistkonna vastu näidata. Ja milleks ikka seda jalgpalli mängida, kui mitte selleks, et end proovile panna.”

Poolkaitsja Sandra Nigulis: „Mäng Pärnuga tuleb kõike muud kui kerge. Meie jaoks on mängu märksõna meeskondlikkus. Usun, et oleme kõik väga hästi häälestatud. Oleme valmis mängima isukat jalgpalli ning jätame kõik endast sinna väljakule.”

Väljakukohtunik: Rasmus Maalinn

Abikohtunikud: Reigo Teearu ja Kert Pulst

Klubijalgpalli pidupäev, mille raames toimuvad nii naiste kui ka meeste karikavõistluste finaalid, toimub A. Le Coq Arenal 27. mail.