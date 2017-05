Toobal uutest meestest: mängime nendega, kes meil on

Juba homme sõidab meeskond Portugali, kus mängitakse kolmel korral Portugali koondisega, veel seisavad ees kontrollkohtumised Hispaania ja Venemaaga.

Kui värsked näod koondises on sel korral näiteks temporündaja Mart Naaber ja nurgaründajad Andrus Raadik, Kristo Kollo ja Taavet Leppik, siis olulistest mängumeestest ei saa koondist isiklikel põhjustel aidata just kogenud nurgaründajad Martti Juhkami ja Keith Pupart.

Täna meeskonnaga liitunud kapteni Kert Toobali sõnul annabki see teistele hea võimaluse end tõestada. "Meie meeskond on aegade jooksul vahetunud ning see on sujuvalt läinud," ütles Toobal Vikerraadiole. "Äkki mõni uutest tulijatest kinnitab jõuliselt kanda. Meie tugevuseks on olnud see, et kõik on alati koondisesse tulnud. See pole siiski iseenesest mõistetav, sest hooaeg on pikk ja mingil hetkel peab valikuid tegema. Ma ei dramatiseeriks olukorda üle. Mängime nendega, kes meil on."

MM-valikturniiril osalevast kuuest koondisest pääseb otse tuleval aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale finaalturniirile vaid parim, teise koha omanik jätkab teekonda suvel peetavas valiksarja kolmandas ringis. Favoriidiks on mõistagi maailma absoluutsesse tippu kuuluv Venemaa. "Nad pidid küll noortele rõhuma, kuid nende valik ja materjal on tasemel," tõdes Toobal. "Meie võtame mängu korraga. Sätime enda koosseisu paika ja vaatame siis, mida oodata."