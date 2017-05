Võõrustajad jätsid teist aastat järjest vollepealinna tiitli koju

Meeste finaalis alistas Kuressaare võistkond Rakvere 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:22), kirjutas Alver Kivi leheküljel saaremaasport.ee. "Terve meeskond oli tubli, võrkpall on meeskonna ala ja üksi ei tee siin midagi ära,” ütles finaalis turmtuld andnud Hindrek Pulk Volley.ee vahendusel. “Selline karikas võita on alati väga meeldiv ja veel eriti veel kodupubliku ees mängides. See oli eesmärk ja selle me täitsime.”

Kuressaare alustas mängu kehvasti, sest jäädi 3:8 ja 6:12 kaotusseisu. Tasapisi aga mäng paranes ja Hindrek Pulga löögist jõuti 20:20 viigini ning Mihkel Tanila blokiga vormistati võit 25:22.

Teises geimis oldi hädas Rakvere tugeva serviga ja kaotusnumbrid olid tablool 21:25. Kolmandas geimis jagus tasavägist mängu seisuni 18:18. Siis saadi Pulga vedamisel edu 23:20 ja võideti 25:23. Neljandas geimis olid viimased viiginumbrid seisul 21:21, siis viis Kevin Saar oma meeskonna 24:21 juhtima. Võit saadi 25:22.

“Rakvere vastu otsest plaani ei olnudki, tahtsime nii publikule, kui iseendale head mängu näidata,” rääkis Pulk. “Tegelikult oli tasavägine ja raske mäng. Ma arvan, et otsustavatel hetkedel olime meie natuke kindlamad.”

Meeste pronksimängus alistas Tallinn 3:0 Pärnu (25:15, 26:24, 25:21). Seejuures juhtis suvepealinna võistkond teises geimis 22:20 ja evis seisul 24:23 ka geimpalli.

Ülimalt tasavägiseks kujunesid reedel mängitud poolfinaalid, kus Kuressaare alistas Pärnu 3:2 (25:27, 25:16, 25:23, 20:25, 15:6) ja Rakvere võitis 0:2 kaotusseisust 3:2 Tallinna. Geimid lõppesid võitjate poolt vaadatuna 18:25, 16:25, 25:18, 25:15, 15:11.

Naisteturniiril said võõrustajad kaks ülinappi kaotust ja pidid sel korral poodiumilt välja jääma. Poolfinaalis oli Võru naiskond Kuressaarest parem 25:20, 12:25, 25:23, 25:27, 15:12 ja pronksimängu võitis Viljandi naiskond 21:25, 19:25, 25:22, 25:22, 15:7.

Teise finalisti selgitanud matšis oli pealinna esindus 27:25, 23:25, 25:16, 26:24 üle Viljandist. Võidukalt sammuti ka lõpuni, sest esikohamängus alistati Võru 3:0 (25:15, 25:15, 26:24).