Mercedese juhtfiguur: Barcelonas algab hooaeg uuesti

Kuigi tänavu on peetud juba neli vormel-1 sarja etappi, leiab Mercedese juhtfiguur Niki Lauda, et järgmisel võistlusel Barcelonas võib jõudude vahekord muutuda.

Austerlase arvates võib seisu sassi lüüa see, et tipptiimid Mercedes, Ferrari ja Red Bull tulevad Hispaanias välja uuendustega. "Hooaeg algab uuesti," sõnas Lauda. "Kelle uuendused on kõige paremad, seda näeme alles rajal."

Eelmise etapi Sotšis võitis Mercedesega kihutav soomlane Valtteri Bottas, kelle britist meeskonnakaaslane Lewis Hamilton oli neljas. "Bottas võitis, kuid Lewis on eriti suur talent. Ta on maailmameister," sõnas Lauda. "Bottas võitis küll Lewist, kuid järgmised kolm võistlust võib seis vastupidine olla."