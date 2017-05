Maadlusliidu president Mäe pronksist: me kõik ootasime, et see pauk tuleks

"Kui rääkida Epust, siis mina arvan, et see ei olnud mingi üllatus," sõnas Eesti maadlusliidu president Jaanus Paeväli Vikerraadio traditsioonilises spordisaates "Spordipühapäev". "Tegelikult me kõik ootasime, et see pauk tuleb ja ma arvan, et nii Epp kui tema treener Ahto (Raska) olid selleks valmis ja oli ka aeg. Epp on maailmatasemel sportlane ja Ahto maailmatasemel treener. Eks tehti järeldusi, vaadati, mida saaks paremini teha, millised programmid kõik ette võeti. Maadlus on selline ala – piisab ühe matši kaotusest, et langeksid allapoole, kust on jube raske välja tulla. Epp on tubli."

Ardo Arusaar võitis kaheksandikfinaalis mullust U-23 EM-i hõbedat Kukuri Kirtšhaliat 4:1. Veerandfinaalis vandus ta aga alla mullusele EM-pronksile, valgevenelasele Aliaksandr Hrabovikule 1:3. Heiki Nabi (raskekaal) oli avaringis vaba, aga kaotas seejärel kaheksandikfinaalis mullusele U-23 EM-i pronksile Christian Johnile 1:4, kes oli edukas ka järgmises ringis ja pääses poolfinaali, kuid kaotas siis türklasele Riza Kayaalpile, mis tähendas ühtlasi ka eestlase lootuste lõppu.

"Kõrvalt on alati hea targutada, et miks ei läinud nii või naa," rääkis Paeväli Arusaare ja Nabi esitustest. "Nagu Epugi kohta ütlesin, on nii Heiki kui Ardo maailmaklassi maadlejad ja teevad ise oma analüüsid. Eks paljuski on EM ettevalmistuseks augustis toimuvaks MM-iks."

"Eks maadlus on paljuski selline hinnanguline ala – kas see heide oli nüüd piisavalt kõrge kaarega, kas selilipanekul on mõlemad õlanukid vastu matti ja nii edasi," jätkas Paeväli. "Ei ole midagi teha, siin on teatud hulk subjektivismi. Kui rääkida kohtunikest ja kohtunike tööst, on asjad muutunud. Kui alaliit saadab tiitlivõistlusele kolm võistlejat, peame kaasa saatma ühe rahvusvahelise kategooria kohtuniku. See tõmbab kohtuniku rahvuste ja riikide taseme laiemaks, aga alaliidu jaoks on see täiendav koormus. Rahvusvahelise kategooria kohtunikku ei võta tühja koha pealt, teda peab algusest peale kasvatama ja ühest on vähe, sul peab neid olema kaks, kolm ja rohkemgi. Kohtunikud on meie jaoks täpselt sama tähtsad kui tippmaadlejad."