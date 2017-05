Kodupubliku ees triumfeerinud Zverev võitis karjääri kolmanda ATP turniiri

Zverevist sai kuues mängija, kes on käesoleval hooajal saanud vähemalt kaks turniirivõitu (Roger Federeril on kolm, lisaks Zverevile on kaks võitu ka Grigor Dimitrovil, Rafael Nadalil, Jack Sockil ning Jo-Wilfried Tsongal). Münchenis on nüüd võidutsenud kuus sakslast, eelmisel aastal triumfeeris seal Philipp Kohlschreiber.

Pärast viis aastat kestnud saviväljakute tiitlipõuda võidutses Istanbulis toimunud turniiri finaalis taas Marin Cilic, kes oli 7:6 (3), 6:4 üle parima asetuse saanud Milos Raonicist. 17 ATP turniiri tiitlit võitnud 28-aastasele horvaadile oli see saviväljakutelt alles teiseks triumfiks.

26-aastane sakslanna Mona Barthel lõpetas Prahas kaks aastat kestnud Tšehhi tennisistide võiduseeria, alistades 250 000 dollari suuruse auhinnafondiga WTA turniiri finaalis 2:6, 7:5, 6:2 kohaliku Kristyna Pliškova. Kahel viimasel aastal võidutsesid Prahas Lucie Safarova ning Karolina Pliškova, Safarova oli parim ka aastatel 2013 ning 2012.

Marokos Rabatis, ainsal Aafrika mandril toimuval WTA turniiril, saatis seekord edu venelannat Anastasia Pavljutšenkovat, kes oli finaalis itaallannast Fransisca Schiavonest üle 7:5, 7:5.