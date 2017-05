Teigamägi: ma ei usu, et rekordeid muudetakse välja kuulutatud tempos

"Otsesest tühistamisest just ei räägita, pigem on jutt sellest, et olemasolevad rekordid kuulutatakse endisteks rekorditeks ja uute rekordite lugemist alustatakse puhtalt lehelt," sõnas Teigamägi intervjuus Vikerraadio spordisaatele "Spordipühapäev". "Iseenesest pole võimalik teha analüüsi, kas need rekordid on sooritatud mõnedes tingimustes, mis ei vasta tänapäevastele tingimustele."

Mis need peamised vastuargumendid on? "Pole ju tundmata fakt, et mõne viimase aasta jooksul on eelmiste tiitlivõistluste teste uuesti testides läinud palju kergejõustikutulemusi ümber arvestamisele. Seisukohad nii mõnegi kergejõustikurekordi osas on sellised olnud juba aastaid - pakun, et juba 15 aastat on mitmed kergejõustikuliidud teinud neid ettepanekuid olemasolevad rekordid nullida või alustada lugemist uuest arvestusest. Loomulikult on see emotsionaalselt väga raske otsus, mis pole veel realiseerunud."

"Kuna kergejõustikku raputavad aeg-ajalt ebameeldivad tõmbetuuled ja näpuga näitamisi on palju, oleks oluline luua selline keskkond, kus need võimalused oleks minimeeritud. Loomulikult on esmalt küsimuse all nende sportlaste staatus ja saatus, kes on puhtad ja kelle suhtes pole kunagi mingeid kahtlusi tekkinud. Kasutatakse väljendit, et olemasolevad rekordid n-ö raamime seinale ja alustame uuelt realt. Ma ei ole sugugi kindel, et see realiseerub sellises ajas ja tempos, nagu seda on välja kuulutatud."

Kas on võimalik hinnata, kui lähedal või kaugel selle otsuse realiseerumine on? "Jääksin seisukohale, et sellele küsimusele on raske vastata. Nii palju kui tean, võtab rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF) augustis Londonis toimuval koosolekul selle küsimuse oma päevakorda, aga millisena see päevakorda võetakse – ma natuke kahtlen, et otsustamiseks, pigem arvan, et esmalt aruteluks, suure tõneäosusega teeb ka IAAF selleks oma töögrupi ja siis saame alles teada, mis järgmised ajalised määrused saavad olla."

Kui dramaatiliselt väljenduda, on selle taga soov kergejõustik päästa? "Peamiseks põhjuseks on see, et sagenenud dopingukahtlustused, sagenenud otsused, mis puudutavad Londoni ja Pekingi olümpiamänge, kus mõnedki tulemused on kehtetuks tunnistatud, on kõik kergejõustiku mainele mõjunud ja kergejõustik, mis oma olemuselt on huvitav, põnevust, emotsioone ja suurepäraseid tulemusi pakkuv ala, soovib, et vaatajatel oleks selge pilt, et tulemuste sooritajad on ka kümne aasta pärast medalivõitjad."

"Mõeldakse nii sellele, et staarid läheksid võistlustel üksteisele vastu kui sellele, et dopinguvastast võitlust tihendada," jätkas Teigamägi. Sammhaaval on sinnapoole kogu aeg liigutud. Nagu me teame, on ühe riigi võistlemisstaatus rahvusvahlises kergejõustikuelus peatatud, neutraalsete atleetidena saavad võistelda vaid need sportlased, kes suudavad tõestada, et on läbinud võistlusvälised kontrollid. Üsna mitmele riigile on tehtud n-ö eelviimane hoiatus, ka nende suhtes võidakse rakendada sarnast menetlust."

Kuidas on lood Eesti rekorditega, paljud inimesed on väga suurt muret tundnud, sest otsuseid pole veel langetatud? "Euroopa kergejõustikuliidu praeguse ettepanekuga IAAF-i suunas pole ühegi sõnaga puudutatud rahvusrekordeid, aga kuna diskussioon on püsti, loodan isiklikult, et arutame seda teemat sellest vaatenurgast, et mis on meie seisukoht tulevikuks ja mismoodi sellesse suhtuda, kui IAAF-i poolt peaks tulema mõni selline ettepanek."