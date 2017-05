VIDEOD | Valusa kaotuse saanud Feyenoordi fännid märatsesid Rotterdamis

Kuigi mäng toimus Rotterdami teise klubi Excelsiori koduväljakul, kogunes Feyenoordi kodustaadionile De Kuipile 50 000 inimest, kes said kümme eurot maksnud pileti eest mängu näha De Kuipi muruväljaku keskele paigaldatud suurtelt ekraanidelt. Excelsior lõi aga teise poolaja alguses kolm väravat ning võitis kohtumise 3:0, enne viimast vooru on Feyenoordi edu Amsterdami Ajaxi ees nüüd üks punkt.

Kohtumise järel tervitasid Feyenoordi fännid meeskonda kaotusele vaatamata tormilise aplausiga, kuid Rotterdami kesklinn langes huligaanide ohvriks, kes ründasid ka neid ohjeldama tulnud märulipolitseinikke.

Feyenoord could have won the league today but lost 3-0 to a poor Excelsior



the supporters took the defeat well...



pic.twitter.com/WuD8f7uq9B

#excfeye Crazy hooligans breaking down the place. Time to clean up the place... #Rotterdam pic.twitter.com/YtN6rSy4iD