VIDEO | Abikohtunik nägi Ojamaa mängus humoorikat punast kaarti

Kohtumises leidis aset ka humoorikas intsident, kui peakohtunik Craig Thomson joonekohtunikule Andrew McWilliamile oksendamise eest punast kaarti näitas. Pärast lühikest pausi suutis McWilliam mängu siiski jätkata, kohtumise ainsa värava lõi Marcus Haber 55. minutil.

Henri Anieri koduklubi Inverness Caledonian Thistle alistas Hamilton Academicali 2:1. Anier tegi kaasa terve kohtumise.

The linesman has been physically sick at @OfficialKillie vs @dundeefconline - the game's not been that bad ???? pic.twitter.com/OjKDju8w3I