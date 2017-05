Eesti ainus elukutseline korvpallikohtunik: eesmärk on kõrgemale jõuda

Selliseid dialooge, nagu video alguses kuulda võib, peab kohtunik 40-minutilise mängu vältel mitukümmend. Korvpallikohtuniku amet juba on selline, et olgu su otsused kui head tahes, ei ole need kunagi kõigi jaoks üheselt aktsepteeritavad.

Olles juba üle 20 aasta pidanud heitlusi nii iseenda kui alati kriitilise meelega kõrvalseisjatega, on Aare Halliko end kõige kiuste 42-aastasena murdnud Euroopa korvpalliväljakutel tugevalt pildile. Ta on tänavusest hooajast Eesti ainus elukutseline kohtunik, kes toob endale leiva lauale vaid selle ametiga ja vilistab aina enam Euroopa tugevaimas liigas – korvpalli Euroliigas.

"Olen rahul, et seal jätkuvalt olen. Järelikult peetakse piisavalt heaks, et selles seltskonnas säilitada," ütles Halliko ETV spordisaatele. "Aga eriti vaadates seda, et tegin otsuse tegeleda ainult vilistamisega, siis eesmärk on sellel redelil natuke kõrgemale jõuda. See tähendaks rohkem mänge Euroliigas, tähtsamaid mänge Euroliigas. Olgem ausad, tänase päevani mul pole olnud ühtegi Euroliiga play-off-mängu, kaugem unistus oleks muidugi Euroliiga Final Four."

Kui palju selles ametis kõrgemalt poolt pragada saad? "Kui läheme rahvusvahelisele tasandile, siis otseselt pragada ei saagi. Kui ikka tõesti oled midagi väga kehvasti teinud, väljendub see määramistes," selgitas Halliko. "Loomulikult, kui on midagi väga halvasti läinud, võib tulla ka telefonikõne. Siiani pole ma Euroliiga kohtunike juhilt sellist kõnet saanud. Aga kindlasti näed oma taset läbi määramiste. Kui midagi on halvasti, siis see ka kajastub – kas on mänge või ei ole."

"Sellepärast ongi see praegune otsus natuke riski peale, kuna lepingut ei ole, igakuist palka ei ole, kõik on mängude pealt," lisas Halliko. "Kui tuleb vigastus, oled audis või kui on väga kehv mäng, oled audis."

Kui palju seda hinge võtad, kui kohtunikest või sinust endast väga palju räägitakse? "Kui olen põhjust andnud, ei saa väga solvuda või hinge võtta. Tuleb sellest õppida ja ennast parandada," arvas Halliko. "Kindlasti, mis ei meeldi, kui avaldatakse arvamust läbi roppuste ja isikliku solvangu. See ei käi asja juurde. Aga see, et publik saalis vilistab ja ei ole kohtuniku otsusega nõus, on täiesti normaalne ja käib mängu juurde."

Kui hea seis on praegu Eestis korvpallikohtunikega? "Tööd tehakse ja tase on hea," sõnas Halliko. "Aga eks kindlasti on asju, mis tahavad parandamist saada. Mingil hetkel hooaja jooksul loob välja keskendumatust, tuleb vahel huvitavaid asju, mida ei peaks mängus juhtuma. Tipus on seis suhteliselt hea."

Tänavusel hooajal on Halliko vilistanud juba rohkem kui 40 rahvusvahelist kohtumist, ees ootab veel noorte Euroliiga finaalturniir ja mõistagi järgmisel reedel algav korvpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria.