Paasoja Rapla edust: kohati tundub, et see on rahvale isegi tähtsam

Selliste emotsioonidega kindlustas Rapla laupäeva õhtul täismaja publiku ees klubi ajaloo esimese Eesti meistrivõistluste finaalipääsu. Viimati suutis Kalevi ja Tartu hegemoonia murda seitse aastat tagasi Rakvere Tarvas, seejuures ei õnnestunud Raplal tänavu põhiturniiril Tartut kordagi murda.

"Kiidan mängijaid. Peale sellist mängu, mis mängisime Tartus, tulla uuesti sellise emotsiooniga ja täita kõik korrektselt esimesel poolajal – super," ütles Rapla peatreener Aivar Kuusmaa ETV spordisaatele.

Kõike pikemalt on Rapla meeskonnas oodanud finaalipääsu viis aastat klubis mänginud Martin Paasoja.

"Kogu rahval on ikka väga-väga suur päev, inimesed järjest tulevad ja soovivad õnne. Mulle kohati tundub, et see on neile isegi tähtsam," arutles Paasoja. "Aga muidugi ka meile, kes siin sees on pikemat aega olnud, see on väga mõnus tunne, mis lõpuvile kõlades oli."

Rapla siirdub enne järgmisel reedel algavat finaalseeriat veel neljaks päevaks treeninglaagrisse.