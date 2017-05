Tasavägise mängu kaotanud Kontaveit: kahju on ikka

Kontaveit kaotas tund ja 36 minutit kestnud tasavägise kohtumise 4:6, 6:7 (7).

See oli Kontaveidi ja Vandeweghe esimene omavaheline kohtumine. Tänavu Austraalia lahtistel poolfinaali jõudnud pikakasvulise ja jõulise ameeriklannaga mängis Kontaveit avasetis kui võrdsega 3:3 seisuni. Seejärel tegi vastasest neli aastat noorem ja vähem kogenum Kontaveit oma pallingul aga mitu lihtviga ning ameeriklanna murdis võimsa tõrjega eestlanna servigeimi ja servis seejärel mitu ässa ning Kontaveit jäi 3:5 taha.



Eelmisel kuul palju mänginud ja füüsiliselt mitte just kõige värskemana tundunud Eesti esireket suutis seejärel oma pallingut kaitsta, kuid naiste tuuri üks võimsamaid servijaid, täna üheksa ässa löönud ameeriklanna lõpetas järgmise servigeimi just ässaga ja Kontaveit kaotas avaseti 4:6.

Teises setis olid Kontaveidil rasked hetked kolmandas ja seitsmendas geimis, kuid ta suutis rahu säilitades mängu tasakaalus hoida ning nii jõuti 6:6 seisuni. Kiires lõppmängus jäi Kontaveit kohe 0:3 taha, kuid tuli kõva võitlejana mängu tagasi, viigistades seisu 3:3-le. Kontaveit pääses ka 6:3 ette, pannes väljakul väga ülbe olekuga Vandeweghe reketeid pilduma.

Oma suurepärast võimalust viia mäng kolmandasse setti Kontaveit aga ära ei kasutanud ning 7:7 seisult ei lasknud ameeriklanna enam matši käest ja Kontaveit kaotas kiire lõppmängu 7:9 ja teise seti seega 6:7.

"Olen õnnelik, et jõudsin teise ringi," ütles Vandeweghe ERR-ile. "Liivaväljak pole kindlasti minu lemmik, kuid püüan positiivsust säilitada. Olen lihtsalt õnnelik, et pääsesin edasi, võideldes raske vastasega, kes mängis hästi."

Miks sa kiire lõppmängu ajal nii vihane olid? "Ma olin mitme murdega ees ja siis kaotasin järjest kuus punkti, mis on kohutav," vastas ameeriklanna. "Murdusin korraks mentaalselt."

"Ma arvan, et see polnud hea mäng mitte kummagi poolt," sõnas Kontaveidi treener Glenn Schaap. "Tõrjed, realiseerimine ja liikumine – kõik, mis täna sujus, polnud Aneti stiilis ja Coco ei mänginud minu arvates ka oma parimat tennist."

"Oli hea võimalus, kuid mulle tundub, et Anett on füüsiliselt väsinud," lisas Schaap.

"Eks kahju on ikka sellest tiebreak’ist, 6:3 olin ees, 6:5 servisin. Ei andnud vastasele isegi võimalust eksida," tõdes Kontaveit. "Selles mõttes natuke kahju, aga selline tasavägine mäng oli muidu. Seekord läks niipidi. Vastase pallid olid väga kiired ja jõulised, raske oli kätte saada."