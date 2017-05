Martin Loo võttis Austrias esikoha

Loo lõpetas sõidu ajaga 1:30.59. Teise ja kolmanda koha vahel läks lõpus tihedaks rebimiseks, milles jäi peale Itaalia rattur Nadir Colledani ja kolmandaks tuli Austria rattur Karl Markt, mõlemal sama lõpuaeg 1:31.15 .



"Kolmandal katsel õnnestus võita, varasematel aastatel on samalt võidusõidult tulnud teine ja kolmas koht. See rada on tehniliselt raske ja sobib mulle hästi. Teisel ringil enne pikemat laskumist sain väikese edumaa sisse ja kasvatasin seda veidi. Enamiku sõidust püsis vahe stabiilsena ning kahel viimasel ringil suurenes teise kohaga vahe veelgi," kommenteeris Loo enda sõitu.



Järgmisel pühapäeval osaleb Loo Austrias UCI HC kategooria võidusõidul.