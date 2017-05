Arsenal lõpetas ManU kaotuseta seeria

Arsenali väravad sündisid teisel poolajal kolme minuti jooksul – 54. minutil oli täpne Granit Xhaka ja 57. minutil Danny Welbeck.

Ühtlasi lõpetas Arsenal ManU pika kaotuseta seeria liigamängudes, enne tänast kaotasid nad viimati oktoobrikuus.

Arsenal on praegu liigatabelis 63 punktiga kuuendal kohal, neil on mängida jäänud veel neli kohtumist (34 mängitud). Viiendal kohal paikneval ManU-l on 65 punkti (35 mängust), neljandal kohal oleval Manchester Cityl 69 punkti (35 mängust) ja kolmandal kohal oleval Liverpoolil 70 punkti (36 mängust).