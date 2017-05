Šarapova läheb Madridis vastamisi teda petiseks nimetanud Bouchardiga

Vabapääsmega Madridi põhitabelisse koha saanud Šarapova (WTA 262.) alistas avaringis tänavu heas hoos olnud 35-aastase horvaadi Mirjana Lucic-Baroni (WTA 20.) 4:6, 6:4, 6:0.

Teises ringis läheb Šarapova vastamisi 23-aastase Bouchardiga, kes paar aastat tagasi kuulus maailma esikümnesse, ent paikneb nüüd 60. kohal. Bouchard sai avaringis 6:4, 4:6, 6:1 jagu prantslannast Alize Cornet’st (WTA 43.).

Šarapova naasmist on kõvasti kritiseeritud eelkõige just seetõttu, et mitmed turniirid andsid talle vabapääsme ja paljud tipud leidsid, et see on teiste suhtes ebaõiglane. Kõige karmima hoiaku võttis just Bouchard. "Ta on petja ja ma arvan, et ühelgi spordialal ei peaks petja uuesti mängida saama," oli 23-aastane kanadalanna otsekohene. "WTA saadab väikestele lastele vale sõnumi: peta ja ootame sind avasüli tagasi!"

"Ma arvan, et see pole õige ning ta ei ole enam keegi, kellele ma alt üles vaataks," jätkas 2014. aasta Wimbledoni turniiri finalist. "See on nii ebaaus teiste mängijate suhtes, kes käituvad õigesti ja on ausad."

Šarapova kommenteeris eesseisvat matši vaid mängulise poole pealt: "Vastane on mängustiililt üsna sarnane nagu tänane – väga agressiivne, ei anna sulle eriti palju aega, tuleb kogu aeg pallile vastu. Loodetavasti suudan kõike Lucic-Baroni vastu näidatut parandada."

Varem on Šarapova ja Bouchard vastamisi olnud neljal korral ja kõik kohtumised on võitnud venelanna, viimati 2015. aasta Austraalia lahtiste veerandfinaalis.