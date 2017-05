Tanel Leok sai Läti MM-etapil 11. koha

Esimeses sõidus võidutses hollandlane Jeffrey Herlings (KTM), Leok oli 12., Harri Kullas (Husqvarna) 17. ja Priit Rätsep (Honda) 22.

Teises sõidus oli kiireim taas Herlings, Leok lõpetas 11., Kullas 12. ja Rätsep 16. kohal.

Etapivõidu teenis seega Herlings, teise koha sai itaallane Antonio Cairoli (KTM) ja kolmas oli venelane Jevgeni Bobrõšev (Honda).

Leok sai kokkuvõttes 11. koha, Kullas oli 15. ja Rätsep 20.

MM-sarja üldarvestuses tõusis liidriks Cairoli 258 punktiga, teine on Tim Gajser (Honda) 241 punktiga ning kolmas Gautier Paulin (Husqvarna) 220 punktiga. Leok on 73 punktiga 16. kohal. 21 punkti teeninud Kullas on 22. ja Rätsep on viie punktiga 30.