Kuidas sai Kontaveit Madridis põhiturniirile?

Uue võimaluse andis Kontaveidile kõrge edetabelikoht, nimelt on ta maailma 65. reket ja oli kvalifikatsiooni teise ringi kaotajatest kõige kõrgema edetabelikohaga. Just see tagas pääsu põhiturniirile.

Algas kogu lugu aga sellest, et maailma tippu kuuluv poolatar Agnieszka Radwanska loobus jalavigastuse tõttu turniirist ning tema koha sai põhitabelis kvalifikatsiooni teise ringi õnnelik kaotaja.

Kontaveit jäi laupäeval 3:6, 3:6 alla Kolumbia esindajale, hetkel maailma edetabelis 98. kohal olevale, aga parimal päeval 66. real asunud ühe WTA turniiri võitnud ja kahel olümpial võistelnud Mariana Duque-Marinole.

Pärast kohtumist läks Kontaveit hotelli, et osta piletid Zürichisse, et valmistuda seal oma treeneri Glenn Schaapiga Rooma turniiriks, kuid õhtul kella poole kümne ajal sai ta korraldajatelt kõne, et on lucky loser’ina ehk õnneliku kaotajana pääsenud põhiturniirile.

Põhiturniiri avaringi pääsemine tähendab 15 000 eurot ja 10 edetabelipunkti.

Avaringis mängib 21-aastane Kontaveit täna õhtupoolikul endast neli aastat vanema ameeriklanna CoCo Vandeweghega, kes asub maailma edetabelis 22. kohal. Varem pole nad omavahel mänginud. Kohtumine on kavas seitsmenda väljaku neljanda mänguna, praegu käib seal kolmas matš.