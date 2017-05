TÄNA | "Spordipühapäev" keskendub kergejõustikule ja maadlusele

Palju vastukaja tekitanud kergejõustikurekordite tühistamise plaan on nii vastuoluline kui ka revolutsiooniline idee. Ütles Euroopa alaliidu president Svein Arne Hansengi, et tegemist on radikaalse sammuga, kuid need, kes kergejõustikku armastavad, on rekordite pea kohal rippunud kahtluspilvest juba väsinud. Usaldusväärsuse taastamiseks peab käsile võtma konkreetsed meetmed.

Stuudiokülaliseks on eelmisel nädalal Pariisis Euroopa kergejõustikuliidu nõukogu arutelul osalenud Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.

Maadluse Euroopa meistrivõistlused algasid eestlaste jaoks suurepäraselt, kui Epp Mäe võitis naiste vabamaadluse kuni 75 kg kategoorias pronksmedali. Kreeka-rooma maadluse Eesti tipud Heiki Nabi ja Ardo Arusaar ei suutnud aga medalikonkurentsi võidelda. Pühapäeval on ainsa eestlasena võitlustules Eerik Aps kuni 86kg kaalukategoorias.

Uurime Eesti maadlusliidu presidendilt Jaanus Paevälilt, kuidas on kreeka-rooma koondislased kohanenud uue treeneri Igor Bugayga ja millise hinnangu annab ta eestlaste esinemisele EM-il.

"Spordipühapäev" on Vikerraadio eetris 7. mail kell 18.15. Saadet juhib Karl Mihkel Eller, stuudios aitab vestlust arendada Juhan Kilumets.