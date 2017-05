Eestlased saavutasid istevõrkpalliturniiril kolmanda koha

Eesti Invaspordi Liidu peasekretäri Signe Falkenbergi sõnul tõestasid eestlased turniiril, et ka väikese istevõrkpallurite hulgaga on võimalik rahvusvaheliselt häid tulemusi saavutada. “Kuigi poolfinaalis turniiri võitjaga JoLePa meeskonnaga tuli meie mängijatel soomlaste paremust tunnistada, siis 3. ja 4. koha mängus alistasid meie sportlased põhjanaabrite võistkonna Rekola Raikas kindlalt tulemusega 2:0. Väga tasavägises ja põnevas mängus suutsid eestlased ennast maksma panna ja võita kodusel turniiril medalikoht,” rääkis Signe Falkenberg pressiteate vahendusel.

Laupäeva õhtul lõppenud turniiril olid vastamisi viis Soome ja üks Eesti võistkond. “Soomet iseloomustab väga kõrge istevõrkpalli tase ja Eestit omakorda väga lühike sportlaste pink. Tõestasime nii endale kui naabritele, et tähtis ei ole mitte kvantiteet vaid kvaliteet. Usun, et meil kõigil on põhjust eilse saavutuse üle uhkust tunda,” sõnas liidu peasekretär. Ta lisas, et kindlasti on Eestis vaja tööd jätkata, et ka siinne istevõrkpallurite hulk ja tase kasvaks.

Eesti Istevõrkpalliklubi meeskond kohtus poolfinaalis Soome võistkonnaga JoLePa, kes võitis kindlalt Eesti võistkonda 2:0 (25:21, 25:13). 3.-4. koha tasavägisesse mängu tõi kindla pöörde Ivar Liivi platsile tulek, kelle servidest läks Eesti võistkond juhtima ja suutis esimese geimi võita 25:20. Ka teine geim kulges tasavägiselt, mis võideti tulemusega 25:23 ja sellega võita kogu mäng tulemusega 2:0.

Finaalis läksid vastamisi möödunudkordne võitja Soomest JoLePa ja Kotka KSI Soomest. Finaal oli väga tasavägine, kus võidu otsustas kolmas geim ning paljukordne Tallinna Istevõrkpalliturniiri võitja Kotka KSI pidi tunnistama ka seekord JoLePa paremust.

Turniiri peakohtunikuks oli paraolümpiamängude kogemusega rahvusvahelise kategooria kohtunik Toomas Murulo. Eesti võistkonda kuulusid Ivar Liiv, Raido Seppam, Mart Melles, Siim Melles, Sander Melles, Jürgen Norak, Kaspar Treimann ja Miljard Liik.

Eestis mängitakse istevõrkpalli alates 1984. aastast, mil soomlastest ja eestlastest said väga tihedad mängupartnerid. Tallinna Istevõrkpalliturniir sai alguse 1986. aastal, misjärel on võistlus toimunud pea igal aastal. Turniiri peakorraldajaks on Eesti Invaspordi Liit ja Eesti Istevõrkpalliklubi.

Istevõrkpalli mängitakse tavavõrkpalliga võrreldes väiksemal väljakul ning madalama võrguga. Mängitakse maas istudes ning liikumiseks, nagu ka palli mängimiseks, kasutatakse ainult käsi. Mäng on dünaamiline ja kiire. Istevõrkpall sobib nii liikumispuudega inimestele, endistele võrkpalluritele kui ka tavamängijatele.