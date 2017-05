Taaramäe koduklubi tahab, et nende sprindiäss kaalust alla võtaks

Rein Taaramäe koduklubi Katjuša-Alpecini staarrattur Alexander Kristoff tunnistas, et on kuulnud oma tööandjalt märkusi kehakaalu kohta.

"Mulle on öeldud, et olen liiga raske," vahendas Spordipartner.ee portaal 181 cm pikkuse ja 78 kilo kaaluva Norra sprinteri ja klassikutespetsialisti sõnu.

"Nad arvavad, et peaksin kaks-kolm kilo alla võtma. Samas pole ma raskem kui eelmistel aastatel, kuid nüüd on sellest millegipärast rääkima hakatud. Treeningpäeviku andmetel olen eelmistel hooaegadel sama palju kaalunud. Võib-olla võiksin pisut kergem olla, kuid võistlen siledal maal ja see pole nii tähtis. Jah, olen püüdnud kaalu langetada, kuid see pole märkimisväärset edu toonud."

Kristoff on tänavu pälvinud kuus võitu. Viimati oli ta parim Saksamaa ühepäevasõidul Eschborn-Frankfurt 'Rund um den Finanzplatz. Katjuša-Alpecini ratturitest on sel hooajal esikohani jõudnud vaid Tony Martin.