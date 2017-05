Signy Aarna lõi Kuopio võidumängus värava

Aarna alustas põhikoosseisus, tegi kaasa 73 minutit ja lõi avapoolaja lõpus omade 3:0 tabamuse, kirjutab Soccernet.ee.

Naiste koondise kaitsja Pille Raadik pidi Aland Unitediga võõrsil TPS-ilt vastu võtma 2:4 kaotuse. Alandi kaptenina mängis Raadik kõik 90 minutit.

Pallokissat on 6 mänguga kogutud 8 punktiga 5. tabelireal, Aland on sama arvu mängude juures teeninud 7 punkti ja on 6. kohal.