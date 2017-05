Gert Kullamäe: pärast Balti liiga pronksi rahunesime liialt maha

"Kõigepealt õnnitlused Aivarile ja Rapla meeskonnale – see on suur saavutus, Eesti mõistes kindlasti," sõnas pettunud Tartu peatreener Gert Kullamäe.

"Mängu osas… Ma arvan, et see esimene veerandaeg oli meile paras šokk. Kõik mis nad lendu lasid, ka sisse kukkus, ja nad said siin kodupubliku eest väga-väga super alguse. See pani meid kohe väga raskesse olukorda. Ju see atmosfäär andis neile sellise lisatõuke, et kõik, mis korvi poole visati ka punktid tõi."

Küsimusele, mis Tartule selles seerias saatuslikuks sai, tõi peatreener välja kaks asja: "Pärast Balti liiga pronksi rahunesime kõik liialt maha, ei olnud kelleski sellist pakatavat energiat – teatud ohumärgid olid tagantjärgi vaadates juba veerandfinaalides. Teiseks tuleb kindlasti välja tuua seeria esimene mäng – andsime kodumängueelise ära ning nad said juba dikteerimise kätte. Aga nüüd peame olema pronksimängudeks valmis – see on uus kogemus. Olen olnud klubis 11 aastat ja pole seda seeriat veel mänginud – klubi oli viimati selles olukorras ikka tükk aega tagasi. Aga nii on – hooaeg algas keeruliselt, ju ta peab siis keeruliselt lõppema ka.“

Pronksiseeria Tartu Ülikooli ja Pärnu Sadama vahel algab neljapäeval 11. mail kell 19.10 Tartus ning finaalis pannakse pall esmakordselt mängu reedel 12. mail Saku Suurhallis kell 19.10.