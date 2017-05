Timo Sild edestas kodukamaral maailma tippe

Lääne-Virumaal Mõndaveres toimusid täna Eesti meistrivõistlused orienteerumise lühirajal. Eesti meestele olid väljaspool arvestust konkurentsi pakkumas mitmed maailma tippjooksjad, kes on siin treenimas kahe kuu pärast Lõuna-Eestis toimuvateks maailmameistrivõistlusteks.

Külalisvõistlejad startisid esimeste seas ja jooksid Eesti tippudele ette väga tugevad ajad. Nimekaim külaline, 13-kordne maailmameister Thierry Gueorgiou Prantsusmaalt lõpetas 5,8 km raja ajaga 31.05 ja arvas, et tagapool startijatest võiks keegi siiski täna temast kiirem olla. Esimesena lõi selle aja üle Šveitsi koondislane Florian Howald, kelle ajaks mõõdeti 30.46. Norralasest 6-kordne maailmameister Olav Lundanes sai seejärel kolmanda tulemuse 31.16 ja ütles, et plaanib teha tõsise liikumisteede ja vaheaegade analüüsi, et õppida Eesti oludes parimaid teevalikuid tegema.

Peamised pretendendid Eesti meistrimedalite olid viimased startijad, edetabeli parimad. Viimasena startinud tiitlikaitsja Timo Sild püüdis sarnaselt mullusele võistlusele üsna kiiresti kinni 2 minutit varem startinud ja raja alguses orienteerumisvea teinud Kenny Kivikase ning need mehed jätkasid paarisrakendina finišini. Esimeses vaheajapunktis oli eestlastest parim Sander Vaher, kellele järgnesid väikeste vahedega Lauri ja Timo Sild. Šveitslase ja prantslase vaheajad olid aga paarkümmend sekundit paremad. Duo Kenny Kivikas-Timo Sild kiirus oli raja teises pooles aga kõigist kiirem ja nii tuli Eesti meistriks Timo Sild päeva parima ajaga 30.26. Eesti meistrivõistluste hõbemedali teenis Sander Vaher, kes jäi vaid kuue sekundiga alla maailma edetabelit juhtivale Olav Lundanesile. Pronksimedali võitis Lauri Sild. Kõik medalivõitjad esindavad Eesti Kaitsejõudude Spordiklubi.

Esikuuiku tulemused:

1. Timo Sild EKJ SK 30.26

2. Florian Howald Šveits 30.46

3. Thierry Gueorgiou Prantsusmaa 31.05

4. Olav Lundanes Norra 31.26

5. Sander Vaher EKJ SK 31.24

6. Lauri Sild EKJ SK 31.46

Naisteklassis eestlannadel maailma tippklassist välismaiseid konkurente ei olnud, kuid tiitlikaitsjaks oli tugev soomlanna, Eesti klubi SK100 värvides võistlev Outi Hytönen. Mullu hõbemedaliga leppima pidanud Eesti edetabelijuht Evely Kaasiku pani seekord oma paremuse siiski kindlalt maksma ning teenis 4,2 km pikkusel rajal kulla enam kui minutise eduga Hytöneni ees. Pronksmedali jagasid võrdse ajaga võrukesed Eleri Hirv ja Marianne Haug.

Esikolmiku tulemused:

1. Evely Kaasiku JOKA 30.32

2. Outi Hytönen SK100 31.36

3. Eleri Hirv Võru 31.56

3. Marianne Haug Võru 31.56

Homme selgitatakse samal maastikul välja Eesti meistrid naiste- ja meeste põhiklassi teatejooksudes.