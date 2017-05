Rooney polegi enam Inglismaa rikkaim jalgpallur

Sunday Timesi uus rikaste edetabel näitab, et aastaid Inglismaa enimteeninud jalgpallur Wayne Rooney on troonilt tõugatud ning tema asemel on sättinud end üks teine Manchester Unitedi mängija.

Kuigi Rooney teenib üle 300 000 euro nädalas, on Inglismaa koondise suurim väravakütt troonilt tõugatud. Tema tiimikaaslane, erinevate suurbrändide kaanepoiss Zlatan Ibrahimovic on karjääri jooksul teinud väga mõistlike sponsorlepinguid ning tarku äridiile ning kuigi Rootsi kodakondne teenib pea 80 000 eurot nädalas vähem kui Rooney, on Zlatan Rooneyst peab 20 miljoni euro võrra rikkam, vahendas Soccernet.ee.

Kui Rooney on karjääri jooksul ajanud kokku pea 110 miljonit eurot, siis Zlatani varandus on 130 miljonit eurot. Kuigi Zlatan on rikkaim jalgpallur, kes Inglismaal mängib, pole ta rikkaim sportlane - Lewis Hamiltonil on 150 miljonit eurot kokku kraabitud. Jose Mourinho ja Pep Guardiola on selles pingereas ka esindatud, Mourinho on rikkuselt seitsmes ja Guardiola kümnes mees.