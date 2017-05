Eesti mehaanikute tiim Bora-Hansgrohe tabas Girol otse kümnesse

Pöstlbergeri koht Giro meeskonnas polnud sugugi kindel. Mees teenis selle välja kevadiste klassikutega, kus ta pani kõrva taha ka mõned tarkuseterad Saganilt, vahendas Spordipartner.ee.

"Tähtsaim asi, mida Sagan on meile õpetanud, on see, et tegemist on ainult rattaspordiga. Et sellest tuleb mõnu tunda ja me ei sure, kui tulemused kehvaks jäävad. Sõidust saab alati midagi positiivset kaasa võtta. Isegi Romandia tuurilt, kus sadas lund, õppisin midagi," märkis Pöstlberger.