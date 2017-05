Kalev/Cramo abitreener: järgmistel nädalatel oleme väga heas vormis

"Nad mängisid ikkagi enda kohta alati maksimumi välja. Meil olid lisaks võidule küll mõned ekstraülesanded juures nendel mängudel, mis tegi meie jaoks selle natuke raskeks, aga siiski sai ülesanne edukalt täidetud," lausus Reinbok Vikerraadiole.

"Tulime otse rasketelt trennidelt, mis omakorda avaldas mõju mängukonditsioonile ja iga päevaga oleme läinud järjest paremaks. Järgmistel nädalatel oleme väga heas mängulises vormis," jätkas Reinbok, kes pole kindel, kas seeria kolme mänguga otsustamine on alati kõige parem.

"Teinekord selline pikk seeria võib aidata mõnd võistkonda paremini kokku mängida. Siin on erinevaid tegureid. Aga see, et saame nädalajagu ekstra valmistuda, on hea."

Renoveeritud Kalevi spordihallis tabas teda vana hea tunne. "Kõik on sarnane vanale. Korvid on sama koha peal, atmosfäär on hea, sest publik on lähedal. Nauding on mängida sellises saalis, kus publiku energia tuleb ka veel platsile."