Hallikule on Kalevi hall alati meeldinud: vahepeal saab rahvaga suhelda

"Oli näha, et väsisime vist teisel poolajal ära," tunnistas Pärnu kogenuimaid Reinar Hallik Vikerraadiole. "Cramo tõmbas vähe kõvema kaitse peale, meil ei läinud visked sisse ja eks see oli väsimusest tingitud ka. Meil ei ole väga palju mehi, seerias sai see otsustavaks."

"Tasemevahe on ka," jätkas Hallik. "Neil on ühed mehed ja meil teised ning meil vähem mehi ka. Ma arvan, et suutsime täitsa tublit mängu näidata ja loodame, et Pärnus läheb korvpall aina paremaks."

Kolmanda koha nimel tuleb hakata heitlema kas Tartu Ülikooli või Avis Utilitas Raplaga. "Olen seda öelnud ka, et tahaks karjääri võiduga lõpetada. See tähendab siis medalit," lausus sel kevadel ketsid varna riputav mängumees.

Uus Kalevi Spordihall jättis talle aga hea mulje. "Mulle on siin alati meeldinud. Mina olen siit alustanud, panin siit nurgast esimese viske ja läks sisse ka," meenutas ekskkoondislane. "Rahvas on siin lähedal ja teeb vahel nalja. Saab rahvaga vahepeal suhelda. Väga hubane, kodune, uus ja ilus. Põrand on hea ja ainuke asi - täna [eile - toim.] ei võtnud korvid väga palli vastu, aga muidu oli ilus."