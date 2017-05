Keenia maratoonaril jäid kahest tunnist loetud sekundid vajaka

32-aastane Rio de Janeiro olümpiavõitja ületas kehtiva maailmarekordi koguni kahe minuti ja 33 sekundiga, aga teatud tingimuste mittetäitmise tõttu see siiski rekordina arvesse ei lähe. Hetkel kehtiv maailmarekord on 2:02.57 ning see on joostud 2014. aastal Berliini maratonil Keenia sportlase Dennis Kipruto Kimetto poolt.

Monza ringrajal tehtud Nike Breaking2 projekti järgi aitasid jooksjaid - lisaks Kipchogele ka eritrealalast Zersenay Tadesset ja etiooplast Lelisa Desisat - vahetuvad tempomeistrid. Samuti valiti võimalikult sobiv stardiaeg ja Monza ringraja on oma tasasuse tõttu samuti väga sobiv asupaik.