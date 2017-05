Sel nädalavahetusel ründavad kolm tippjooksjat Monza vormelirajal maratonis kahe tunni piiri – ühte maagilisemat piiri jooksualadel. Hetkel kehtiv maailmarekord on 2:02.57 ning see on joostud 2014. aastal Berliini maratonil Keenia sportlase Dennis Kipruto Kimetto poolt. Kahe tunni piiri alistamine tähendaks, et iga kilomeeter tuleks joosta senisest rekordtempost neli-viis sekundit kiiremini.