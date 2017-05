Epp Mäe: poolfinaali kaotus käis väga palju peas uuesti läbi

"Ma arvan, et neid tiitleid on raske kõrvutada. Mõlemad on minu jaoks väga väärilised medalid," lausus Mäe ETV-le. "Kui panna kõrvuti MM ja EM, siis MM peaks tegelikult muidugi kõvem näitaja olema, aga samas Euroopas on maadlus niivõrd tugev, et ka seda medalit saab väga heaks tulemuseks lugeda."

Pronks oli seda magusam, et poolfinaalis tuli vastu võtta napp kaotus türklannalt Yasemin Adarilt. "Olin küll väga pettunud, kuna see matš oli väga napp kaotus. Ka pärast seda, kui läksin tagasi hotelli, et natuke puhata enne õhtust osa, käis see matš peas väga palju uuesti läbi. Sellest väljatulemine võttis natuke aega."

"Kui ma lõpuks saali tagasi jõudsin, siis tundsin, et kõik - nüüd tuleb keskenduda ainult sellele ja ainult sellele," sõnas Mäe. "Kui soojendus sai tehtud, siis tundsin, et olen valmis."

Täna viisteist minutit enne südaööd saab värsket medalinaist tervitada Tallinna Lennujaamas.